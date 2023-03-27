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Сегодня, 18:00

Хирамагомедов: «Хотел бы побить Алеева за его длинный язык»

Алина Савинова
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Российский боец Гамзат Хирамагомедов заявил, что готов провести бой с основателем Top Dog Данилом Алеевым.

«Я бы хотел подраться с ним. Хотел бы побить этого человека за его длинный язык. Вряд ли этот поединок состоится, потому что он просто трус. «Регбист», я вызываю тебя на бой в Ural FC. Хочешь на голых кулаках, хочешь в перчатках, хочешь по боксу, по MMA — так и сделаем. И мы устроим хороший, красочный бой», — цитирует Хирамагомедова «РБ Спорт».

Ранее Алеев в интервью «СЭ» рассказывал о конфликте с Хирамагомедовым, который случился у них во время службы в армии.

Последний поединок Алеев провел с Артемом Тарасовым по правилам кулачных боев, но в ММА-перчатках и победил его решением судей. Хирамагомедов потерпел поражение от Даурена Ермекова в бою по правилам ММА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gamzat-hiramagomedov-hochu-nakazat-regbista-za-ego-dlinny-j-yazy-k/
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