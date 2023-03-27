Вадим Немков подерется с Йоэлем Ромеро 16 июня на Bellator 297

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) проведет защиту титула в бою против Йоэля Ромеро (15-6) 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США. Об этом сообщает NBC Sports со ссылкой на собственные источники.

Со-главным событием вечера станет еще один титульный поединок между чемпионом легчайшего веса Серджио Петтисом (22-5) и действующим чемпионом в полулегком весе Патрисио Фрейре (35-5). Бой состоится в легчайшем весе.

Немков в прошлом бою победил Кори Андерсона (16-6) единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Бой состоялся 18 ноября 2022-го на Bellator 288 в Чикаго, США.