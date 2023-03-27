Хирамагомедов: «В Eagle FC больше драться не буду. Они слишком халатно относились ко мне»

Российский боец Гамзат Хирамагомедов признался, что больше не хочет выступать в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Думаю, что у них турниров больше не будет. Если даже будут, я, наверное, там больше драться не буду. Они слишком халатно относились ко мне. Мне это, если честно, вообще не понравилось. Приходилось у них вымаливать бои. Меня это не устраивает. Если честно, мне понравилось в Ural FC. Они сами мне позвонили. Во всем меня заинтересовали. Даже в плане финансов», — приводит «РБ Спорт» слова Хирамагомедова.

Свой последний бой Хирамагомедов провел против казахстанца Даурена Ермекова по правилам ММА на турнире Ural FC 2. Поединок прошел 25 марта и завершился поражением россиянина.