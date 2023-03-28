Ирина Алексеева сказала, когда состоится ее дебют в UFC

Чемпион мира по самбо и рукопашному бою Ирина Алексеева рассказала о предстоящем дебюте в UFC.

«Моего дебюта ждите чуть раньше мая. Я не суперспортсмен, который много раз выступал в UFC, поэтому не хотела выходить на бой в декабре с травмой или умалчивать о ней. Это большая организация, высокий уровень. С моей стороны будет непрофессионализмом выходить с травмой, потому что я подвожу в первую очередь свою команду, а не только себя. Со мной все согласились. Чувствовала, что немного подвела. Мне ответили: «Все нормально, Ира. Лечись», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Алексеева провела 23 октября 2021 на турнире Bellator 269. В 2022 году спортсменка подписала контракт с UFC, но не успела дебютировать в организации из-за травмы.