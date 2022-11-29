Исмаилов рассказал о своем главном желании перед боем со Шлеменко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о своем главном желании перед боем с Александром Шлеменко.

«Кушать хочу я. Хочу есть. В моей голове сейчас хинкали... Пролетает, но в любом случае я хочу поприветствовать всех, рад, что это все же произойдет. Несмотря на кучу сомнений, высказываний, кто там верил, кто там не верил в это противостояние, но оно случится. О дальнейших своих надеждах, как это все пройдет, рассказывать уже не буду», — цитирует «РЕН ТВ» Исмаилова.

Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко станет главным поединком турнира RCC 13, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Победитель получит специальный чемпионский пояс RCC.

На счету Шлеменко 61 победа, 14 поражений и одна ничья. У Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.