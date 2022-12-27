Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал дебютный поединок в ММА 16-летнего Эли Кадырова — сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Посмотрел бой после того, как прочитал язвительные статьи на этот счет, мол, что это за бой, куда все смотрят, 16 лет, ранняя остановка... Да, ранняя остановка имело место быть. Но смотрели ли вы весь бой полностью? Я не поленился и посмотрел, — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу KAMIL TIME. — Я в 16 лет так не дрался: они показали набор техник, зарубон с обоюдными шансами, — продолжил Гаджиев. — Там и нокдауны были. На самом деле ставлю плюс обоим. А то, что Хамзат Чимаев в углу, наверное, говорит о серьезности подхода к вопросу. То есть из Кадырова-младшего действительно хотят сделать хорошего бойца на перспективу».

Кадыров техническим нокаутом в первом раунде победил Ислама Акбарова. Бойцы встретились на турнире ACA 150, который проходил 23 декабря в Москве.