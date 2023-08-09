Каршыга Даутбек подерется с Диего Брандао 9 сентября на Alash Pride 89

29-летний казахский полулегковес Каршыга Даутбек (12-3) проведет следующий бой против экс-бойца UFC Диего Брандао (28-20) на Alash Pride FC 89 в Астане, Казахстан. Об этом сообщил бразилец в соцсетях.

Даутбек идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он нокаутировал Али Юсефи (12-11) в первом раунде. Бой состоялся 7 мая на Alash Pride 84 в Шымкенте, Казахстан.

Брандао идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Дерека Кампоса (20-12) единогласным решением судей. Бой состоялся на PF 29 в Амарилло, США.