Кельбиханов: «Некоторые исследования показали, что кулачка менее опасна, чем бокс»

Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стхански» Кельбиханов ответил известному тренеру Рамазану Исмаилову, который выступил за запрет кулачных боев.

«Рамазан Исмаилов вправе высказать свое мнение. Это нормально. Он — взрослый человек и мы должны уважать его мнение. Но некоторые исследования показали, что кулачка менее опасна, чем бокс, потому что не несет патологический характер травм. Накопительный процесс очень сказывается в дальнейшем. В кулачке мы видим рассечения и максимум — сломанная кость, которая со временем срастается без таких последствий как болезнь Альцгеймера и так далее. Это уже серьезно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кельбиханова.

23 ноября 2021 года кулачные бои были признаны в России спортивной дисциплиной. Лицензированием боев занимается Федерация бокса России.