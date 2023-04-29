Кельбиханов: «Некоторые исследования показали, что кулачка менее опасна, чем бокс»

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Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стхански» Кельбиханов ответил известному тренеру Рамазану Исмаилову, который выступил за запрет кулачных боев.
«Рамазан Исмаилов вправе высказать свое мнение. Это нормально. Он — взрослый человек и мы должны уважать его мнение. Но некоторые исследования показали, что кулачка менее опасна, чем бокс, потому что не несет патологический характер травм. Накопительный процесс очень сказывается в дальнейшем. В кулачке мы видим рассечения и максимум — сломанная кость, которая со временем срастается без таких последствий как болезнь Альцгеймера и так далее. Это уже серьезно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кельбиханова.
23 ноября 2021 года кулачные бои были признаны в России спортивной дисциплиной. Лицензированием боев занимается Федерация бокса России.