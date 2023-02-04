0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:11

Конор Макгрегор проведет бой с Майклом Чендлером в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
Конор Макгрегор.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Бывший чемпионом UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет бой с американцем Майклом Чендлер, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

Точная дата поединка неизвестна, но он должен состояться в 2023 году.

Глава UFC Дана Уайт также отметил, что оба бойца будут тренерами команд в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Свой последний бой Макгрегор провел против Дастина Порье в июле 2021 года на турнире UFC 264. В этом противостоянии ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 22 победы и шесть поражений.

Чендлер последний поединок провел против своего соотечественника Дастина Порье в ноябре 2022 года в рамках турнира UFC 281. В этом противостоянии американец потерпел поражение удушающим приемом в третьем раунде. На его счету 23 победы и восемь поражений.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
0
Читайте также
Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби
Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину
Норвежскую журналистку изумила выставка о детях Донбасса в Москве
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сергей Пономарев поделился своими ожиданиями от боя с Исламом Муртазаевым

Первый российский чемпион WBC Арбачаков поделился мнением о победах Бетербиева и Бивола