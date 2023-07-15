Макгрегор — о поединке Маска и Цукерберга: «Это должно произойти под баннером UFC»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о потенциальном поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я заинтересован. Они сделают это? Это произойдет? Если это произойдет под баннером UFC, то я «за». Это должно произойти под знаменами UFC, и я поддержу это», — сказал Макгрегор в видео на YouTube-канале Adam's Apple.

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне. 30 июня сообщалось, что бой может пройти в Колизее.

4 июля Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, а 12 июля Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.