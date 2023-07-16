Макгрегор о бое Маска и Цукерберга: «Надеюсь, они не сольются»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал потенциальный бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Это интересно. Но пойдут ли они до конца? Будет ли бой? Я бы поработал с ними на тренировках, это без вопросов. Я надеюсь, что они не сольются. Маск и Цукерберг имеют много денег, но сколько стоят их слова? Я сильно взволнован этой историей», — сказал Макгрегор в интервью Yotube-каналу Adam`s Apple.

Ранее Маск и Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне. 30 июня сообщалось, что бой может пройти в Колизее.

4 июля Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, а 12 июля Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.