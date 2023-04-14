Корешков заявил, что хотел бы подраться с Рустамом Хабиловым

Боец Bellator Андрей Корешков заявил, что скоро станет известна дата его следующего боя.

«Думаю, совсем скоро появится анонс моего следующего боя», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Также он рассказал, что хочет подраться с Рустамом Хабиловым.

«По большому счету мне без разницы. Но чисто мое желание — было бы интересно подраться с Хабиловым. В 2021 году наш бой не состоялся. Если брать поединки российских бойцов в заграничных промоушенах, этот был бы самым интересным», — добавил боец.

По словам Корешкова, он может выступить на одном из турниров Bellator, которые пройдут в мае, июне и сентябре.