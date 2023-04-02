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Сегодня, 13:14

Кори Сэндхэген объяснил, почему хочет подраться с Двалишвили, а не О'Мэлли

Давид Хачатрян
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Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхэген (16-4) уверен, что Мераб Двалишвили (16-4) куда более сложный вызов, чем Шон О'Мэлли (16-1).

«О'Мэлли — хороший боец, но он не такой сложный соперник, как Мераб, — сказал Сэндхэген в интервью Джеймсу Линчу. — Я не хочу вызывать не самого сложного соперника только потому, что он очень известный. Меня не слишком заботит слава и популярность. Я буду действовать в соответствии со своей системой ценностей, а именно: просить о самом сложном сопернике, и в данный момент это Мераб, а не О'Мэлли».

Сэндхэген одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.
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