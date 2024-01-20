Кремлев подарит Емельяненко квартиру, если Александр год не будет пить алкоголь

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Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев пообещал подарить Александру Емельяненко квартиру, если боец год не будет употреблять алкоголь.
Об этом Емельяненко сообщил в своем Telegram-канале.
«Если до конца он будет в такой же боевой форме, с хорошими результатами, то с меня квартира», — сказал Кремлев в видео, которое опубликовал Емельяненко.
Ранее 42-летний боец 7 месяцев пробыл в реабилитационном центре в Ингушетии. 26 мая 2023 года Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».