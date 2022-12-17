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ММА

17 декабря, 23:09

Кудряшов заявил, что дал бы боевую ничью в поединке между Емельяненко и Коваленко

Алина Савинова
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о поединке между бойцом Александром Емельяненко и блогером-ММА Святославом Коваленко.

«Касаемо самого противостояния, я бы дал боевую ничью просто потому, что Александр — боец, которого я смотрел еще давным-давно, когда сам был юн. Хотелось бы, чтобы Александр больше не проигрывал блогерам.

Александр уровнем как боец выше Дацика, если он придет в хорошие кондиции. Но нужно начинать следить за своим здоровьем", — приводит «РЕН ТВ» слова Кудряшова.

Бой между Емельяненко и Коваленко прошел в рамках заключительного в этом сезоне турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Судьи присудили победу блогеру-ММА.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1057759-ia-za-boevuiu-nichiu-kudriashov-o-pobede-kovalenko-nad-emelianenko
Александр Емельяненко
ММА
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