Кудряшов заявил, что дал бы боевую ничью в поединке между Емельяненко и Коваленко

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о поединке между бойцом Александром Емельяненко и блогером-ММА Святославом Коваленко.

«Касаемо самого противостояния, я бы дал боевую ничью просто потому, что Александр — боец, которого я смотрел еще давным-давно, когда сам был юн. Хотелось бы, чтобы Александр больше не проигрывал блогерам.

Александр уровнем как боец выше Дацика, если он придет в хорошие кондиции. Но нужно начинать следить за своим здоровьем", — приводит «РЕН ТВ» слова Кудряшова.

Бой между Емельяненко и Коваленко прошел в рамках заключительного в этом сезоне турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Судьи присудили победу блогеру-ММА.