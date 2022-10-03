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ММА

Сегодня, 12:42

Курбан Шираев не исключил, что попробует себя в ММА

Давид Хачатрян

Чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе 23-летний Курбан Шираев в интервью «СЭ» признался, что в будущем может дебютировать в ММА.

— Ты не задумывался о том, чтобы в ММА себя попробовать?

— Интересный вопрос. Сегодня не могу на него ответить, так как у меня профессиональная карьера в вольной борьбе идет очень даже хорошо. Просто ввели санкции против России, и нет выезда на Европу и мир. Пока не могу ответить на этот вопрос. Я не тренировался [к ММА], не знаю, как пойдет. Зрительский интерес имеется. Люблю смотреть бои, пойти в зал.

ММА
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