Курбан Шираев не исключил, что попробует себя в ММА

Чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе 23-летний Курбан Шираев в интервью «СЭ» признался, что в будущем может дебютировать в ММА.

— Ты не задумывался о том, чтобы в ММА себя попробовать?

— Интересный вопрос. Сегодня не могу на него ответить, так как у меня профессиональная карьера в вольной борьбе идет очень даже хорошо. Просто ввели санкции против России, и нет выезда на Европу и мир. Пока не могу ответить на этот вопрос. Я не тренировался [к ММА], не знаю, как пойдет. Зрительский интерес имеется. Люблю смотреть бои, пойти в зал.