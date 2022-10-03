Сайтиев оценил борьбу Хамзата Чимаева

Один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории Бувайсар Сайтиев высоко оценил борьбу Хамзата Чимаева (12-0).

«Хамзат Чимаев в очередной раз уверенно победил своего оппонента. Как всегда, показал высокий спортивный уровень, — сказал Сайтиев в интервью «СЭ». — Зрителям [его бои] очень нравятся, мне тоже очень нравится его борьба. Особенно борьба. Он выходец из нашей борьбы, это гордость для нас, поэтому с удовольствием смотрю его поединки. Желаю ему в дальнейшем успехов. Знаю, насколько он трудолюбивый, насколько он отдается этому делу. Это тяжелейший труд. Болею за него, переживаю. Желаю ему удачи. Надеюсь, в ближайшем будущем он завоюет пояс чемпиона UFC».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.