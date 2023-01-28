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Сегодня, 19:23

Магомед Исмаилов хочет провести бой с Владимиром Минеевым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Магомед Исмаилов.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал журналистам, что хотел бы в третий раз провести бой с Владимиром Минеевым.

Их первый поединок — в октябре 2018 года — завершился вничью, а во втором — в октябре 2021-го — победил Минеев (техническим нокаутом в третьем раунде). Оба боя прошли по правилам ММА в промоушене Fight Nights.

«Это [бой с Минеевым] - одна из целей, — сказал Исмаилов. — Я бы хотел сразиться с Владимиром Минеевым снова. По крайней мере, учитывая, что в нашем последнем поединке я уснул. Спать хотел. Не по причине Минеева. По причине себя. Поэтому я и говорю: нам нужно зайти туда снова... Нет, давай не будем так выражаться: и по причине Минеева на самом деле. Он был хорошо готов. А что там у меня было — не имеет значения, он победил.

Есть интерес к этому противостоянию, правильно? Я считаю, что в том противостоянии [в первом бою с Минеевым] я выиграл. Но это тоже не имеет значения. Имеет значение последнее мое поражение. И вот я хотел бы снова зайти в клетку. Интерес к этому противостоянию есть — думаю, и он, и я заработали бы, помимо всего. И на этом поставили бы точку. Вот зашли бы — и была бы точка.

В клетку или в ринг? Куда он пожелает. Так как я проиграл в нашем противостоянии, я даю ему выбор — хочет в клетку, хочет в ринг. Вот куда он попросится — туда я и готов зайти с ним, выяснить отношения».

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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