Махачев подарит 200 000 рублей победителю чемпионата России по вольной борьбе в весе 61 кг

Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев подарит 200 000 рублей Абасгаджи Магомедову, который стал победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг, сообщает MMA.Metaratings.ru.

В финальной схватке Абасгаджи Магомедов встретился с Муслимом Мехтихановым. В этом противостоянии Магомедов одержал победу со счетом 9:2.

22 июня в Каспийске (Дагестан) завершился третий день чемпионата России, в котором принимают участие более шестисот спортсменов в десяти весовых категориях.