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Сегодня, 16:45

Немков рассказал о преимуществах Махачева в предстоящем бое с Волкановски

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя UFC 284 между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Ожидаю, что Ислам пройдет Волкановски за счет того, что он больше. У него хорошая ударная техника и борцовская. На его стороне будет преимущество в стиле и габаритах. Думаю, за счет этого он его пройдет», — сказал Немков «СЭ».

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, где в главном бою вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся Махачев и Волкановски. Их поединок начнется не ранее 06.00 мск.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция боя UFC 284

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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