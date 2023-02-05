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Сегодня, 11:48

Махно заявил, что Токов был не в оптимальных кондициях во время боя с Эблином

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Алексей Махно прокомментировал поражение Анатолия Токова в поединке против Джонни Эблина на турнире Bellator 290.

Токов уступил единогласным решением судей (45-50, 46-49, 46-49).

«Расстроен, конечно. Мы столько вместе тренировались, находимся в хороших отношениях. Надеялся, что он очень порадует, но Эблин очень силен. Тяжело было. Если представить силу и мощь Толика, то можно представить силу Эблина. Толя изначально не должен был драться в марте, а в итоге все произошло в начале февраля.
Я уверен, что он не был в оптимальных кондициях и не прошел полноценный лагерь — сто процентов. Под Новый год он приезжал к нам в зал и тренировался в режиме отдыха, был разобранным абсолютно, за полтора месяца не готовятся. Зато теперь можно представить, что будет, если Толя пройдет полный тренировочный лагерь», — приводит Metaratings слова Махно.

Эблин защитил титул чемпиона Bellator в среднем весе в поединке с Токовым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/makhno-tokov-ne-byl-v-optimalnykh-kondiciyakh-on-voobshe-ne-dolzhen-byl-dratsya-na-bellator-290-225415/
Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
ММА
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