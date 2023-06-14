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Менеджер Александра Емельяненко ответил на слухи, что боец вышел пьяным на поединок против Ершова

Алина Савинова
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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, отреагировал на слухи о том, что российский боец вышел пьяным на бой против блогера Евгения Ершова.

«Состояния алкогольного опьянения не было. Вокруг были журналисты, бойцы и прочее. Ты представляешь, если бы Саша приехал в состоянии алкогольного опьянения? Это нельзя было бы скрыть. На пресс-конференциях тоже журналисты ходили рядом, принюхивались. Никто ничего не унюхал. Тут больше вопрос не к организаторам, а к самому Александру — почему он вышел на бой в такой форме», — цитирует Бурчака Sport24.

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко одержал победу над Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка.

Ранее сообщалось, что спортсмен находится на реабилитационных тренировочных сборах в Ингушетии.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-06-14-menedzher-yemelyanenko-otvetil-na-slukhi-chto-aleksandr-vyshel-pyanym-na-boy-protiv-yershova
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
ММА
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