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Менеджер Емельяненко: «Один удар от Дацика просто ерунда. С Сашей поинтереснее истории происходят»

Давид Хачатрян
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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, заявил, что когда боец не дерется, урон его здоровью не уменьшается.

«Какое решение ты не принимаешь, ты несешь ответственность за его здоровье, — сказал Бурчак «СЭ». — Не даешь бои — урон здоровью такой, что мама не горюй. Даешь бои — все начинают говорить, что его убьют. Один удар от Дацика, какой бы он ни был — это просто ерунда, это не о чем. Там поинтереснее истории с Сашей происходят, пока он не тренируется. Пускай Саша принимает решение. У Саши есть супруга, семья. Он должен принимать решение. Я бы полностью его огородил от того, что он делает, тренировался и выступал в легком формате».

Емельяненко в прошлом бою проиграл Святославу Коваленко раздельным решением судей. Бой состоялся 16 декабря в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
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