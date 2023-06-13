Минеев: «Исмаилов или Штырков? Нужно просто эти два боя провести»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев перед турниром AMC Fight Nights в Ульяновске рассказал, какой поединок предпочел бы провести.

— Если бы пришлось выбирать между боем по боксу с Магомедом Исмаиловым и боем по кикбоксингу с Иваном Штырковым, что бы выбрали?

— Много аспектов. Бой по боксу с Исмаиловым будет громче, но кикбоксинг для меня ближе как вид спорта. Зачем выбирать? Нужно просто эти два боя провести. Если ставить их во временной диспозиции, то удобнее сначала кикбоксинг, а потом бокс.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве и проходил по правилам кикбоксинга, Минеев нокаутом выиграл у бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса.