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ММА

13 июня, 23:55

Минеев: «Исмаилов или Штырков? Нужно просто эти два боя провести»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Владимир Минеев.
Фото «СЭ»
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Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев перед турниром AMC Fight Nights в Ульяновске рассказал, какой поединок предпочел бы провести.

— Если бы пришлось выбирать между боем по боксу с Магомедом Исмаиловым и боем по кикбоксингу с Иваном Штырковым, что бы выбрали?

— Много аспектов. Бой по боксу с Исмаиловым будет громче, но кикбоксинг для меня ближе как вид спорта. Зачем выбирать? Нужно просто эти два боя провести. Если ставить их во временной диспозиции, то удобнее сначала кикбоксинг, а потом бокс.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве и проходил по правилам кикбоксинга, Минеев нокаутом выиграл у бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса.

Владимир Минеев
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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