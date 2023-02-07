Нурмагомедов подтвердил, что не будет секундантом Махачева в бою против Волкановски

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях подтвердил, что не будет рядом с Исламом Махачевым во время поединка россиянина с Алексом Волкановски.

«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», — написал Хабиб в соцсети.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов не будет секундировать Ислама Махачева в бою с Волкановски. Позже главный тренер и основатель зала АКА в Сан-Хосе американец Хавьер Мендес подтвердил в интервью «СЭ» эту информацию.