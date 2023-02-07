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7 февраля, 23:26

Нурмагомедов подтвердил, что не будет секундантом Махачева в бою против Волкановски

Виктория Кравченко
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях подтвердил, что не будет рядом с Исламом Махачевым во время поединка россиянина с Алексом Волкановски.

«Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», — написал Хабиб в соцсети.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов не будет секундировать Ислама Махачева в бою с Волкановски. Позже главный тренер и основатель зала АКА в Сан-Хосе американец Хавьер Мендес подтвердил в интервью «СЭ» эту информацию.

12 февраля в главном бою турнира UFC 284 в Перте (Австралия) россиянин Ислам Махачев проведет первую защиту титула чемпиона UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски, владеющего поясом в полулегкой весовой категории промоушена.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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