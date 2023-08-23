Объявлен полный кард турнира «Наше дело»

Сегодня, 15:00
Лига «Наше дело» анонсировала полный кард турнира, который состоится 1 сентября в Москве.
В главном поединке вечера сразятся Шовхал Чурчаев и Артем Рофаль. В соглавном бою за звание чемпиона международного Гран-при «Наше Дело» встретятся Александр Грозин и Магомед Кабардиев.
Также на турнире экс-чемпион «Нашего Дела» Павел Шульский выйдет на битву на руках против двукратного чемпиона России по панкратиону Давида Бархударяна. Финалистка женского Гран-при Кристина Степанян сразится с двукратной обладательницей бронзовой медали чемпионата мира по ММА Татьяной Постарнаковой.
Еще пройдет поединок между звездами поп-ММА Фаридом Ядуллаевым и Кириллом Лапшиным, а Никита Иванов подерется с Ильей Гуненко.
Кард турнира:
Артем Рофаль vs Шовхал Чурчаев
Александр Грозин vs Магомед Кабардиев
Павел Шульский vs Давид Бархударян
Фарид Ядуллаев vs Кирилл Лапшин
Кристина Степанян vs Татьяна Постарнакова
Никита Иванов vs Илья Гуненко