Олейник готов к борцовской схватке с Исмаиловым

Боец ММА Алексей Олейник оценил идею провести борцовскую схватку с Магомедом Исмаиловым.

— У нас свободный договор с Никитой Бурчаком, — цитирует «РБ Спорт» Олейника. — Он наряду с другими может находить и предлагать мне поединки.

— Никита недавно сказал, что есть идея устроить вам борцовскую схватку с Магомедом Исмаиловым. Вам это интересно?

— А почему нет? Мы боролись десятки раз в зале. Можно и разочек на соревнованиях.

— Есть кто-нибудь, с кем вам интересен бой в России?

— Нет предпочтений. Чем известнее имя, тем лучше. Как и было всегда. Конкретное имя? Не люблю болтовней заниматься, на это и так мастеров много, — сказал Олейник.