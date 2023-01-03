О'Мэлли: «Если Волкановски не победит Махачева, то я даже не знаю, кто сможет»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) высказал мнение, что чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) окажется более серьезным вызовом для Ислама Махачева (23-1), чем все предполагают.

«Недавно я пересматривал бой Ислама и Чарльза, — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Helen Yee. — Я был очень впечатлен ударом Ислама. У этих дагестанцев хорошие удары. Они известны своим грэпплингом, но они также могут хорошо пробить в стойке.

Ислама будет тяжело победить. У меня такое ощущение, что Александр Волкановски окажется более серьезным испытанием для Ислама, чем все думают. Волкановски может даже победить. Если он этого не сделает, то я даже не знаю, кто сможет. Сложно делать прогноз на этот бой, но Ислам хорош, ведь ему удалось засабмитить Чарльза".

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте (Австралия). Турнир состоится 11 февраля 2023 года.