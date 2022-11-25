Шон О'Мэлли: «Стараюсь особо не есть хлеб и сыр, потому что они увеличивают риск травм, я хуже восстанавливаюсь»

Первый номер легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли рассказал о своем подходе к питанию.

«К бою я всегда питаюсь правильно, 10 недель идеального здорового питания, — сказал О'Мэлли на подкасте Джо Рогана. — Иногда могу по субботам что-то съесть, но немного. Я вижу, как бойцы даже в день боя могут съесть какое-то вредное дерьмо на завтрак, но я питаюсь правильно даже в день поединка. Если брать меня, то хлеб и сыр вызывают у меня воспалительные процессы. Я работаю с диетологом Дэном Гарнером, сейчас он разрабатывает для меня протокол сотрясения мозга (оптимальное лечение сотрясений. — Прим.). За пять лет, что мы работаем вместе, он 10 раз обследовал меня в лаборатории, у него куча моих данных.

Он разрабатывает для меня порции еды, и компания органического питания в Аризоне готовит их для меня. Это тотально изменило игру. Сейчас я гораздо более дисциплинирован в отношении к еде, даже после боя стараюсь не переедать. Месяц уже прошел с поединка [против Яна], и как только бой закончился, я был сфокусирован на том, чтобы вернуться в зал, чтобы быть собранным, потому что я знаю, какой сложный соперник Генри, какой сложный Алджо, какие сложные все ребята в топ-5. Я стараюсь не есть много хлеба и сыра, потому что они вызывают у меня воспаление. Если я ем такую еду, мне тяжелее возвращаться к тренировкам, а если я ем это в кэмпе, то это увеличивает риск травм, все болит сильнее, чем мне хотелось бы.

Если бы я дрался в моем настоящем весе, я бы выступал в 155 фунтах. Я вешу 158-159 фунтов и дрался бы в этом дивизионе. Но ясен ***, я ни при каких раскладах не поднимусь в эту категорию. Ни за что я не буду драться с Джастином Гэтжи или Чарльзом Оливейрой. Я бы еще мог бы выступать в 145 и быть успешен, как мне кажется. Сгонки же в 135 — это чистое убийство. Сердце страшно бьется, ты лежишь в кровати и 100 процентов умираешь".

22 октября О'Мэлли победил Петра Яна раздельным решением судей на UFC 280 в Абу-Даби.