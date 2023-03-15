Первый тренер Яна по ММА: «Петру не надо играть плохого парня. Должна быть грань»

Первый тренер Петра Яна по ММА Владислав Потатушкин поделился мнением о причинах поражения российского бойца от Мераба Двалишвили.

«Тут, на самом деле, вся техническая часть второстепенна, — сказал Потатушкин «СЭ». — Она важна, но тут больше в духовном плане. Я считаю, что он спустился на уровень обзываний ниже ширинки, и это не особо прибавляет сверху. Такие духовные моменты. Обзывательства какие-то непонятные, толкания... Не следует, наверное, так себя вести русскому парню. Американцам, может, нравится, но это не наш метод и это точно не прибавляет сил. Не надо играть в эту американскую игру, плохого парня. Должна быть какая-то грань. Трешток может присутствовать, но в допустимых нормах».

В ночь на 12 марта Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night.