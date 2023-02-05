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Сегодня, 12:50

Промоутер Хрюнов считает, что Федору Емельяненко нужно провести прощальный бой в России

Виктория Кравченко
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Промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о поражении российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко в поединке против Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

«Если все сложится хорошо, мы сможем предложить провести ему прощальный бой в России. Чтобы зрители увидели другого Федора. Согласится ли он — его личное дело, но я бы обязательно так сделал.

Время сейчас непростое: посмотрите, небо над Москвой серое, а такие люди, как Федор, способны принести большому количеству людей великую радость, великую мотивацию жить и любить родину.

Надо в любом случае пожелать Федору удачи, чтобы после этого боя собраться и делать что-то вместе дальше», — цитирует Хрюнова «Газета.Ru».

46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

После поражения от Бейдера Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.
Владимир Хрюнов
Федор Емельяненко
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