Рамазан Исмаилов: «Магомед может провести бой со Штырковым, они близки к подписанию контракта»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, рассказал, что Мага близок к подписанию контракта на бой с Иваном Штырковым.

«У Маги может быть бой со Штырковым. Они близки к подписанию контракта. Если все будет хорошо, то после Штыркова на подходе Майк Перри. Мы планируем провести два-три поединка по боксу. Штырков — серьезный, опасный оппонент и для Мухаммада, и для любого бойца. Иван — претендовал на пояс ACA и после поражения от Мухаммада не проигрывал. Также у него победа по боксу над Иваном «Огнеборцем», который является мастером спорта. Штырков улучшает свои навыки, он физически сильный с жестким ударом. Будет непросто, но, надеюсь, все получится», — приводит слова Рамазана Исмаилова «РБ Спорт».

Ранее бойцы ММА встречались в поединке турнира АСА 13 декабря 2020 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

За карьеру в ММА Исмаилов одержал 18 побед (8 нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. На счету Штыркова в смешанных единоборствах 21 победа, два поражения и одна ничья.