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Сегодня, 12:56

Романов заявил, что Карелин был его примером для подражания

Виктория Кравченко
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Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов рассказал о своем отношении к трехкратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Александру Карелину.

«Сан Саныч — это человек не просто с большой, а с огромной буквы в мировом спорте. Для очень многих ребятишек моего поколения он был примером для подражания. Это не просто атлет, который первым выиграл три Олимпиады в своем виде спорта, и человек, за плечами которого огромное спортивное прошлое, но и интеллектуальная личность, которую всегда приятно слушать. Чувствуется, что человек занимался научной деятельностью и имеет мозги. С таких людей надо брать пример», — цитирует Романова MMA.Metaratings.ru.

Романов провел в ММА 18 поединков, в которых одержал 16 побед.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romanov-karelin-byl-moim-primerom-dlya-podrazhaniya-262536/
Александр Романов
ММА
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