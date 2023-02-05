Токов — о плохом самочувствии перед боем с Эблином: «Пару раз думал, сдохну»

Российский боец Анатолий Токов прокомментировал поражение от американца Джонни Эблина на турнире Bellator 290.

«Неделю валялся с температурой. Пару раз думал, сдохну. Сюда с трубкой в носу приехал. Промывал нос. У меня ж гной скапливался. Мне прокол сделали перед отъездом, чтобы я поехать смог.

Сняться с боя? Такой шанс выпал. Какой сниматься!" — цитирует Токова Sport24.

В со-главном поединке турнира Bellator 290 Токов проиграл Эблину единогласным решением судей и упустил возможность завоевать пояс в среднем весе.