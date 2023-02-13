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Сегодня, 11:26

Сидельников: «У Bellator в апреле и мае будут турниры в Европе, где, возможно, мне доведется подраться»

Алина Савинова
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Российский тяжеловес Кирилл Сидельников рассказал, когда может вернуться на европейские турниры Bellator.

«Все будет зависеть от многих факторов, в том числе от предложений Bellator. У них в апреле и мае будут турниры в Европе, где, возможно, мне доведется подраться. Все зависит от распорядка и других немаловажных факторов. Сейчас поеду в Пермь, возможно, получится пообщаться с Ural FC поближе», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

25 февраля 2022 года Сидельников провел бой с турком Гокханом Сарикамом на турнире Bellator 275 в Дублине. Поединок завершился поражением россиянина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-vozmozhno-poderus-v-bellator-v-aprele-mae-227113/
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