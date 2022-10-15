Садулаев готов выступать на Олимпиаде только в составе сборной России

Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев после победы на турнире борцовской лиги Поддубного признался, что готов выступать на Олимпиаде только за сборную России.

— Когда топовый спортсмен в любом виде спорта достигает какого-то уровня, ему нужны вызовы. Сейчас какой для тебя вызов есть?

— Если нас отпустят на международные соревнования — чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры — самым большим вызовом для меня будет третья Олимпиада. Для меня это такое испытание Всевышний дал — смогу ли я это выдержать или нет. Думаю, все это закончится, и мы будем выступать на международных соревнованиях.

— Ты допускаешь выступления на Олимпиаде только в том случае, если сборную России допустят?

— Да.