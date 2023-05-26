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Сегодня, 19:07

Сарнавский заявил, что ему предлагали схватку по борьбе против Дакаева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Сарнавский, боец ММА и спарринг-партнер Артема Резникова, рассказал о переговорах с лигой WOLNIK о схватке с Мехди Дакаевым.

«С Али мы на связи. Он предлагал мне провести схватку по вольной борьбе против Мехди Дакаева. Багаутинов спросил: «Как ты смотришь на это?» Почему бы и нет? Это очень интересный соревновательный опыт. Когда боролся с Мурадом Мачаевым, испытывал те же эмоции, как и перед боем. Понятно, что это не основной мой вид спорта. Я не базовый борец. С вольниками мне тяжело, потому что там другие правила, проходы и специфика. А побороться с бойцом ММА мне интересно. А вольники... Я в первое время даже не знал, как защищаться от накатов. Сейчас я стал понимать, в какую сторону мне нужно уходить. А во время схватки с Мурадом я даже не ожидал, что накаты будут засчитываться. Конечно, это мои проблемы. Правила есть правила», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

27-летний Мехди Дакаев имеет в своем активе 14 побед и 2 поражения. Последний поединок Дакаев провел 10 декабря 2021 года в турнире EFC 43. Тогда он одержал победу нокаутом над Маккашарипом Зайнуковым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sarnavskii-mne-predlagali-skhvatku-po-borbe-protiv-dakaeva-254076/
Александр Сарнавский
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