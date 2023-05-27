Шаре Буллету назначили дебютный бой в UFC

Российский средневес Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет дебютирует в UFC на турнире в Абу-Даби. Об этом «СЭ» заявил тренер бойца Гор Азизян.

«В октябре, Абу-Даби», — сообщил Азизян «СЭ». — Не могу сказать имя [соперника], но это будет топовый боец. Шара скоро будет чемпионом UFC. Как я говорил это четыре года назад, сейчас тоже говорю. Сейчас уже все об этом говорят, Шара будет чемпионом UFC».

Турнир UFC 294 пройдет 21 октября в Абу-Даби.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений.