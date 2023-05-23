Шейн Бургос подерется с Ямато Нисикавой 23 июня на PFL 6

32-летний американский легковес Шейн Бургос (15-4) проведет второй бой в PFL против японца Ямато Нисикавы (21-4) 23 июня на PFL 6 в Атланте, США, сообщают соцсети лиги.

Бургос перешел из UFC в PFL на серии из двух побед. Он дебютировал в PFL с поражения от Оливье Обен-Мерсье (18-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 14 апреля на PFL 3 в Лас-Вегасе, США.

Нисикава дебютировал в PFL с поражения от Клэя Колларда (22-10) единогласным решением судей. Бой состоялся 14 апреля на PFL 3 в Лас-Вегасе, США.