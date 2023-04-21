Шлеменко — Эномото: смотреть трансляцию боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В ночь с 21 на 22 апреля в Москве российский боец ММА Александр Шлеменко проведет бой по правилам кикбоксинга с швейцарцем Ясубеем Эномото. Их поединок станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Бой Шлеменко — Эномото начнется около 00.30 по московскому времени. Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» стартует в 23.00. Видеотрансляция поединка ветеранов единоборств будет доступна в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

У 38-летнего Шлеменко в ММА — 61 победа, 15 поражений, 1 ничья и один бой был признан несостоявшимся. На счету 39-летнего Эномото — 22 победы и 14 поражений.

20 апреля Шлеменко и Эномото прошли процедуру взвешивания. Вес россиянина составил 86,4 кг, швейцарца — 86,5 кг.