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Сегодня, 14:40

Шлеменко ответил Емельяненко: «Я ни в чем не виноват перед Федором»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес Александр Шлеменко ответил тяжеловесу Федору Емельяненко.

В начале июня Емельяненко в беседе с журналистами отреагировал на готовность Шлеменко извиниться перед ним ради будущего спорта.

Тогда Емельяненко заявил, что Шлеменко нужно извиняться не для развития ММА, а если он чувствует себя в чем-то виноватым.

«А в чем я виноват перед Федором? Просто то, что я имею свое мнение? Вот и все. Я всегда поддерживал Федора, никогда не пытался его чем-то зацепить, закусить или обидеть. Если взять с точки зрения его команды — я всегда соглашался на интервью с ребятами, которые мне медийно проигрывают. Для того чтобы сказать про них, чтобы обратить большую аудиторию», — сказал Шлеменко «СЭ».

«Тут у нас есть недопонимание, и я сказал, что если оно есть, для развития... Пойми, я развиваю в основном молодежь. Чтобы вы понимали, у нас 13 филиалов за Уралом в таких городах, как Тюмень, Курган, Абакан, Ачинск, Красноярск, Омск, Новосибирск, Камчатка. И, наверное, из всего Союза ММА мы здесь делаем большую работу за Союза ММА. В свое время Радмир Габдуллин (бывший президент Союза ММА России. — Прим. «СЭ») сделал меня своим советником. Почему? Опять же, не хочу накидывать пух, но, наверное, за Уралом мы здесь делаем большие движения, самые крупные, и у нас их много. Мы тянем в этот Союз очень много людей. Поэтому, чтобы пойти дальше ради общего, я готов пожертвовать чем-то своим. Я всегда так делал, себя задвинуть, поэтому так сказал. А какую-то вину конкретно перед Федором... Ну, может быть, если он не заметил или резко сказал, если бы он сказал именно конкретно, что у него есть личные ко мне моменты, их можно обсудить. Но у меня их к нему нет».

«В чем я виноват? Я не знаю».

21 июля на турнире SFC в Омске Александр Шлеменко проведет бой с бывшим бойцом UFC Алексом Оливейрой.

Александр Шлеменко
Федор Емельяненко
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