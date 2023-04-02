Шон О'Мэлли: «UFC подтвердили, что я следующим буду драться за титул»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) сообщил, что матчмейкеры UFC заверили его, что он является главным претендентом на титул.

«Мой следующий бой будет чертовски грандиозным, это 100 процентов, — заявил О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Я буду драться с победителем боя Сехудо и Стерлинга. Я общался по этому поводу с UFC, и они официально это подтвердили».

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).