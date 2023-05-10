Шон О'Мэлли уверен, что перебоксирует Гарсию и Дэвиса

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что через несколько лет сможет победить на ринге регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) и бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (23-1).

«Райан Гарсия и Джервонта Дэвис —? это два парня, с которыми я мог бы побоксировать через 5-6 лет. Я действительно верю, что смогу победить их», — сказал О'Мэлли в интервью GQ Sports.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).