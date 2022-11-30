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Сегодня, 18:01

Штырков оценил соперника Бакытжанулы в преддверии предстоящего поединка

Алина Савинова
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Боец ММА Иван Штырков поделился мнением о ближайшем сопернике, бойце из Казахстана Асылжане Бакытжанулы.

«На самом деле особо ничего не изучал, я видел пару его боев по телевизору. Это все мои знания о сопернике. Но еще какие-то определенные выводы сделал. Не делаю я какого-то гейм-плана, потому что лучше работать на инстинктах, на тех навыках, которые есть, чем настраиваться на какое-то конкретно техническое действие или какой-то путь, по которому надо идти во время боя.

Я думаю, что это будет очень сложный бой. Он неуступчивый, постоянно идет вперед. Я очень часто такое говорю о своих соперниках, потому что мне таких находят. Имеет нокаутирующую мощь, достаточно сильный у него удар, любит побороться. Есть определенные минусы — по функционалке проседает, например. Но они есть у всех. Поэтому все зависит от того, в какой он форме находится", — приводит «РЕН ТВ» слова Штыркова.

Поединок между Штырковым и Бакытжанулы пройдет 3 декабря в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1051782-boets-shtyrkov-nazval-dostoinstva-i-nedostatki-svoego-sopernika-asylzhana
Иван Штырков
ММА
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