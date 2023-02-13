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Сегодня, 10:43

Сидельников рассказал, почему давно не выступает в Bellator

Алина Савинова
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников рассказал о перенесенных травмах и болезнях, которые помешали ему провести бой в Bellator.

«У меня должен был быть бой в сентябре, но вмешался коронавирус. Я заболел незадолго до вылета, и командой было принято решение, что лучше не ехать. Потом в ноябре случился небольшой казус на сборах национальной команды по боевому самбо. Я надломил мениск, и пришлось делать операцию. В декабре я прооперировался, а с января начал тренироваться и потихоньку входить в форму. Сейчас я ездил на соревнования по боевому самбо по МВД. После этого в конце февраля будет чемпионат России по боевому самбо, где я тоже собираюсь принять участие», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

25 февраля 2022 года Сидельников провел бой с турком Гокханом Сарикамом на турнире Bellator 275 в Дублине. Поединок завершился поражением россиянина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-obyasnil-pochemu-davno-ne-vystupaet-v-bellator-227100/
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