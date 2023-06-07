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ММА

Сегодня, 13:11

Сулумов: «Как и Шлеменко, не люблю ни с кем обниматься перед боем»

Алина Савинова
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Российский боец Магомед Сулумов высказался о настрое на бой Александра Шлеменко.

«Я считаю это хорошим ключом, чтобы нагреть градус поединка. Шлеменко не любит обниматься и улыбаться, и я тоже не хочу ни с кем обниматься до боя и в бою. После боя можно пожать друг другу руки, сфоткаться, посидеть и пообщаться. У нас с Ахмедом проблем нет. У нас нормальные отношения, но мы не контактируем, потому что знаем, что надо рубиться. Так было и в первом бою. Когда точка не была поставлена, мы также холодно пообщались в клетке, потом один раз встретились и поздоровались и все», — цитирует Сулумова Metaratings.ru.

Сулумов провел 12 поединков в ММА, одержал 10 побед и потерпел 2 поражения. В активе Шлеменко 61 победа, 15 поражений, 1 ничья и еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sulumov-kak-i-shlemenko-ne-lyublyu-obnimatsya-i-ulybatsya-pered-boem-256960/
Александр Шлеменко
ММА
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