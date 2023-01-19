Супруга Александра Емельяненко объяснила, почему второй раз вышла замуж за бойца

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, жены известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина рассказала о причинах, по которым она во второй раз заключила брак со спортсменом — первый раз это произошло в 2015 году, в 2018-м пара развелась, а осенью 2022-го вновь побывала в ЗАГСе.

— Что тебя заставило выйти за Сашу замуж во второй раз? — вопрос Полине.

— Это исключительно его инициатива. Я спросила: «Зачем нам во второй раз идти в ЗАГС? Мы же там уже бывали и венчаны». А для Саши вновь оказалось очень важным иметь штамп в паспорте, быть законным мужем.

— А для тебя не важно?

— Нет.

— Не чувствуешь себя спокойнее?

— Нет, я правда не ощущаю в этом никакой необходимости. Считаю, что люди могут расстаться, развестись — вообще не проблема, наш первый опыт это и показывает. Отношения точно не строятся на том, есть ли у вас штампы или нет. Лично для меня после того, как мы сходили в ЗАГС, ничего не изменилось. Как называли друг друга «любимый, любимая» или «муж, жена», так и называем. Никакой большей ответственности не чувствую. Какая есть, с такой и живу по отношению к нему как к мужу.

— Многие говорят, что если детей рожать, то лучше в браке.

— Если думать про детей или какие-то дележки (Полина имеет в виду раздел имущества в случае развода. — Прим. «СЭ»), все такие: «Надо официально»... Кому надо? Я не знаю.

— Ты про дележки не думаешь?

— Нет. Мы развелись — я ничего не делила.

— Когда разошлись, не стала говорить: «Давай что-то поделим»?

— Нет.

— Даже мысль такая не приходила?

— Вообще. В таком точно никогда не стану участвовать.