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Сегодня, 11:50

Сергей Торосян: «Мариф Пираев соответствует уровню UFC»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер Армана Царукяна (19-3) и Марифа Пираева (34-5) Сергей Торосян считает, что Пираев не затерялся бы в UFC. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Мариф соответствует уровню UFC?

— Да, соответствует. Он не затерялся бы. Я бы ему добавил немножко скоростно-силовых качеств. С тягой у него полный порядок, с техникой бокса полный порядок. Руки, ноги немножко добавил бы, чтобы он работал более акцентировано и быстро. Борьба вольная — хорошо, уверенная четверочка. В целом что нужно еще для UFC?

Пираев прошлый бой проиграл Нариману Аббасову (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 10 июня на AMC Fight Nights 112 в Москве.

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