Зубайра Тухугов: «Волкановски даст Махачеву очень тяжелый бой»

Полулегковес UFC Зубайра Тухугов (20-5) считает, что чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-1) не будет легким соперником для чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (23-1).

«Неправильно говорить, что это легкий бой. Это будет очень тяжелый поединок. Как в предыдущем интервью я говорил, из-за того, что он [Волкановски] маленького роста, Исламу будет удобно с ним драться», — сказал Тухугов «СЭ».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир пройдет в ночь с 11 по 12 февраля.