Тюлюлин: «Надеюсь, Федор победит Бейдера нокаутом»

Боец UFC Денис Тюлюлин поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко против Райана Бейдера.

«Я очень волнуюсь. Надеюсь, Федор победит нокаутом и спокойно завершит карьеру. При этом я не из тех, кто считает, он должен заканчивать. Он должен драться, пока ему по кайфу. Проиграл или выиграл — это спорт. Боец может десять тысяч раз выиграть, а потом к нему подберут ключик, тактику, он постареет, не выспится, понос у него будет — да все, что угодно. Федор — легенда и может драться, сколько хочет. Но раз сказал, что уходит, то хочется, чтобы он победил и завершил карьеру со спокойной душой, а не на печальной ноте», — цитирует «РБ Спорт» Тюлюлина.

Бой Федор — Бейдер состоится в ночь с 4 на 5 февраля на турнире Bellator 290. На кону будет стоять чемпионский пояс в тяжелом весе.